FOTOREEKS: Laatstejaars vieren 100 dagen, confetti in overvloed Joke Couvreur

15 maart 2019

Een kleurrijke verzameling laatstejaars kwam vrijdag samen op het Hulstplein om er hun laatste 100 dagen van de schoolcarrière te vieren. De sfeer zat goed, de studenten hadden er zin in, de confetti vloog in het rond. Iedereen was leuk verkleed, we zien de mannen van FC De Kampioenen, frieten van de McDonalds, de Teletubbies, Mario, een ananas,.. Hun gevulde zakken met confetti waren snel leeg, daarna vertrok de vrolijke bende onder begeleiding richting de markt.