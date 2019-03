FOTOREEKS - Creabeurs Bis-arts is overdonderend succes: vervolg nu al zeker CDR

03 maart 2019

Pop-up creabeurs Bis-Arts, de opvolger van het zomerse ‘Homemade With Love’, is een groot succes geworden. Niet alleen slaagden organisatoren Cindy Wielfaert, Ellen Goethals en Ille Danneels erin om het aantal standhouders, die hun creatieve kunnen voorstellen, quasi te verdubbelen van 17 naar 30. In feestzaal ‘De Post’ langs de Beernegemstraat was het heel het weekend een gezellig geroezemoes van mensen die kwamen snuisteren tussen zelfgemaakte juweeltjes, textiel, kunst, kaartjes en handwerkjes, benieuwd waren hoe alles gemaakt wordt of genoten in de bar of aan de foodtrucks. “We mogen echt spreken over een super succes”, vertelt Cindy Wielfaert. “Op één dag verwelkomden we al het aantal bezoekers dat we vorige keer op twee dagen wisten te lokken. Het is niet drummen maar gezellig en iedereen is heel enthousiast. We durven nu al zeggen dat Bis-Arts zeker een vervolg krijgt.” Cindy bemande zelf een kraampje van het Kinderkankerfonds, waar de kinderen snoeptaarten konden maken. “De kindjes vinden het super en hun mama’s zijn blij dat ze eventjes de handen vrij hebben om rond te kijken. Wij zijn daarentegen blij met de centen die het in het laatje brengt voor het goeie doel”, lacht ze.

Bis-Arts is vandaag nog te bezoeken tot 17 uur.