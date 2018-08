Foodtrucks op Maczekplein 28 augustus 2018

02u31 0

Foodtruckfestival Kantien Royal strijkt van vrijdag tot en met zondag voor het tweede jaar op rij neer op het Generaal Maczekplein in Tielt.





Het plein wordt omgetoverd tot een sfeervol openluchtrestaurant dankzij een twintigtal foodtrucks, die een selectie van wereldgerechten en ander lekkers brengen, maar er zijn ook muziek, zomerse drankjes en heel wat randanimatie. Kantien Royal is een reizend foodtruckfestival en is gratis toegankelijk voor het publiek.





De kraampjes zijn op vrijdag open van 16 uur tot 23.30 uur, op zaterdag en zondag van 12 uur tot 23.30 uur. (SVR)