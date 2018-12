Financiële zorgen doen Tielts slachthuis bescherming tegen schuldeisers vragen Lieven Samyn

30 december 2018

15u40 2 Tielt Het slachthuis in Tielt kampt met financiële zorgen. Daarom vroegen en kregen zowel Debra Meat als NV Exportslachthuis Tielt via de wet op de continuïteit van ondernemingen enkele maanden bescherming tegen schuldeisers. In die periode krijgt het bedrijf de kans een reorganisatie- en schuldenafbouwplan op te maken en uit te voeren. Er is ook een voorlopig bewindvoerder aangesteld.

Het slachthuis in Tielt zit al sinds het voorjaar van 2017 in zwaar weer. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights stelde toen met undercoverbeelden wantoestanden in het varkensslachthuis aan de kaak. Er volgde een tijdelijke sluiting en belangrijke klanten als Delhaize zetten de samenwerking stop. Een fikse streep door de rekening van het slachthuis, dat net een fusie met slachthuis Goossens uit Waregem achter de rug had en net rekende op meer omzet.

Bovendien zorgde de uitbraak van varkenspest in de Ardennen en de daaropvolgende boycot tegen Belgisch varkensvlees voor een tweede tegenslag. Gevolg: de schulden raken maar moeilijk afbetaald waardoor bescherming tegen schuldeisers nodig was om een faillissement te voorkomen. Onder toezicht van een rechter moet het slachthuis nu werk maken van het reorganisatie- en afbetalingsplan.

Ook voorlopig bewindvoerder

Opmerkelijk: eind november is ook een voorlopig bewindvoerder voor beide vennootschappen aangesteld. Een vrij uitzonderlijke procedure die enkel kan gestart worden bij hoogdringendheid en in uiterste nood om schade van enige omvang of ernstige ongemakken te voorkomen. Of wanneer de normale werking van de vennootschap geblokkeerd of onmogelijk is waardoor haar voortbestaan ernstig in gevaar komt. Vaak is dat het geval wanneer er onenigheid is tussen aandeelhouders over de te volgen strategie. Wat de precieze oorzaak is bij Debra Meat en Exportslachthuis Tielt is voorlopig onduidelijk. 2019 belooft voor het slachthuis alvast een spannend jaar te worden. Voor inbreuken op het dierenwelzijn, hygiëne en volksgezondheid moeten gedelegeerd bestuurder Thomas De Roover-De Brauwer en de vennootschap zich alvast eind februari voor de rechter in Ieper verantwoorden. Het slachthuis stelt zo’n honderd personeelsleden te werk.