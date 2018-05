Film 't Hof van Commerce in Malpertuis 04 mei 2018

02u37 0

Dreef, de vzw achter het gelijknamige festival in de Patersdreef tijdens de Europafeesten, organiseert op vrijdagavond 1 juni in Theater Malpertuis een vertoning van de film over 't Hof van Commerce.





De prettig gestoorde documentaire 'Wien is 't Hof van Commerce' werd ingeblikt naar aanleiding van het twintigjarige bestaan van de West-Vlaamse rappers en bevat behalve beelden uit de oude doos ook bijdrages van onder meer Wim Willaert, Wim Opbrouck, Wannes Cappelle, Discobar Galaxie en Bent Van Looy. Tickets kosten 7 euro en zijn vanaf vandaag beschikbaar in café De Nachtwacht en bij de organisatoren. (SVR)