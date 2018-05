Fietsster lichtgewond 09 mei 2018

Bij een ongeval op het kruispunt van de Meulebeeksesteenweg en de Holdestraat in Tielt is fietsster G.L. (37) uit Tielt gisteren gewond geraakt. Ze werd iets over 9 uur aangereden door het voertuig van W.A. (70) uit Meulebeke. De fietsster kwam ten val maar liep slechts lichte verwondingen op. (LSI)