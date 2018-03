Fietsster belandt met been onder tractor 06 maart 2018

Jill Mortelé (30) uit Aarsele raakte gisterenmorgen iets na zeven uur ernstig gewond aan het been na een ongeval op het kruispunt van de Appelstraat en de Hogenhovestraat in Aarsele, vlakbij de overweg.





De vrouw stond met haar fiets stil aan het kruispunt, toen ze werd aangereden door een tractor met beerkar die ook uit de Appelstraat kwam en rechts insloeg richting Dentergem. Marc Depoortere, de bestuurder van de tractor, had de vrouw niet opgemerkt. Jill Mortelé, op weg naar het werk, kwam met één been onder een wiel van de beerkar terecht. Enkele mensen waren getuige van het ongeval en reageerden ontdaan. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht. De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd. De man was wel onder de indruk van het ongeval. (VHS)