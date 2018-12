Fietsersbond neemt vliegende start Sam Vanacker

21 december 2018

12u11 0 Tielt De Fietsersbond van Tielt is een feit. De opstartvergadering van de nieuwe vereniging begin deze week wist meteen dertig geëngageerde fietsers op de been te brengen. Birger Landuyt, die het idee eind november lanceerde, is een tevreden man.

“Toen ik het idee voor een fietsersbond in Tielt opvatte, had ik van zo’n grote respons niet durven dromen”, zegt Birger. “Dat er van meet af aan dertig man kwam opdagen, toont toch aan dat er heel veel Tieltenaars begaan zijn met de fietsveiligheid in onze stad.”

Tijdens de opstartvergadering kwam een vertegenwoordiger van de Vlaamse Fietsersbond een woordje uitleg geven over de werking. Nadien stelden de aanwezigen zich voor. “Al snel werd er volop gediscussieerd over een aantal verkeersknelpunten. Er is wel degelijk werk aan de winkel”, besluit Birger. “In de loop van januari zullen er verschillende werkgroepen opgericht worden waarbij telkens vergaderd zal worden over verschillende onderwerpen of knelpunten.”

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend terecht op tielt@fietsersbond.be.