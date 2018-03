Fietser komt zwaar ten val 20 maart 2018

In de Torenweg in Beernem is zondag even na 10 uur een 47-jarige wielertoerist uit Nevele zwaargewond geraakt. De man reed samen met zijn wielergroep naar Ruiselede, toen hij aan zijn 67-jarige fietsmakker uit Tielt bleef haken. Beiden kwamen ten val. De zestiger raakte lichtgewond, maar de man uit Nevele liep zware verwondingen op. Hij werd overgebracht naar het AZ Sint-Lucas, maar verkeerde niet in levensgevaar. (SDVO)