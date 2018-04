Fietsen en feesten voor meer groen VRIENDEN ZAMELEN GELD IN VOOR UITBREIDING VORTE BOSSEN CHARLOTTE DEGEZELLE

26 april 2018

02u27 3 Tielt Jeroen Naert, Joachim Vanderbeke, Gerrit Beutels en Jeroen Vullers dromen van meer groen in de Tieltse regio. Met een benefiet in de Ardooise Cultuurkapel De Schaduw willen ze geld inzamelen voor de uitbreiding van natuurgebied Vorte Bossen.

"Er zijn sowieso weinig bossen in West-Vlaanderen, maar Roeselare en Tielt dan nog de minst groene steden in de kustprovincie", steekt Tieltenaar Jeroen Naert van wal. "Er moet iets gebeuren. Niet alleen voor de volgende generaties, maar ook voor de huidige."





Hij bleef niet bij de pakken zitten en schakelde hulp in om het probleem aan te pakken. Samen met zijn vrienden, de in Gent wonende Tieltenaar Joachim Vanderbeke, Jeroen Vullers uit Dentergem en Gerrit Beutels, organiseert hij een benefiet, met als doel om de Vorte Bossen uit te breiden.





"Dat is voor ons allen zowat het dichtstbijzijnde natuurgebied", gaat Jeroen verder. "Ik kom er regelmatig, maar de Vorte Bossen veroverden jaren geleden een plekje in m'n hart. Als kind ging ik er op bosklassen. Toen was het gebied nog niet publiek toegankelijk en het maakte een enorme indruk op mij."





Fietstocht

Toen Natuurpunt De Torenvalk vorig jaar 2,3 hectare akkerland langs de Wantebeek in Kruiskerke kocht ter uitbreiding van de Vorte Bossen maakte Jeroens hart dan ook een sprongetje. "Maar ze kunnen alle hulp gebruiken om deze aankoop te financieren. De grond kostte 5 euro per vierkante meter of in totaal dus zo'n 100.000 euro." Zo kwam Jeroen op het idee om samen met z'n vrienden deel te nemen aan de sponsortocht Expeditie Natuurpunt. Onder de vlag 'De Vorte Sporters' zal het viertal in het weekend van 23 en 24 juni met de fiets van Diksmuide naar Mechelen fietsen. Een tocht van 250 kilometer door Vlaamse natuurgebieden.





"Om te mogen deelnemen moeten we een startbedrag van 1.500 euro inzamelen. Meer mag ook. Daarom organiseren we op vrijdag 27 april een benefietavond in Cultuurkapel De Schaduw in Ardooie. Het Tieltse Loomstate dat funky poprock met een gezonde portie zelfspot brengt, geven er hun laatste optreden. Ook verwelkomen we Black Mango, met groepsleden die eerder al bij Delvis, Isolde, Selah Sue, Flat Earth Society, Kleptomatics en Brussels Jazz Orchestra speelden. Om het sportieve en ecologische verhaal door te trekken fietsen we zelfs in peloton van de Tieltse Markt naar Ardooie. Afspraak hiervoor om 19 uur."





De Schaduw

Op vrijdag 27 april start het feestgedruis vanaf 20 uur in De Schaduw.





Tickets in voorverkoop (via www.deschaduw.be) kosten 10 euro, aan de deur 12 euro.