Familiezorg West-Vlaanderen zet trouwe personeelsleden in de bloemetjes Sam Vanacker

25 januari 2019

Familiezorg West-Vlaanderen vzw heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de Krommewalstraat in Tielt 31 medewerkers met vijf tot veertig dienstjaren op de teller in de bloemetjes gezet. Maar liefst vijf medewerkers hebben zelfs al de kaap van de veertig jaar dienst gerond.

“In de regio Tielt breidt de werking nog altijd uit. In 2018 boden 160 verzorgenden bij 917 gezinnen gezinszorg, terwijl 33 praktijkhelpsters zorgden voor huishoudhulp bij 291 gezinnen”, weet regionaal diensthoofd Liesbeth Vroman. “Met ongeveer 2.250 medewerkers mag Familiezorg West-Vlaanderen zich overigens een belangrijke werkgever noemen in onze provincie.”