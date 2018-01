Familie veroordeeld voor geweld tegen vluchtelingen 23 januari 2018

Op de Brugse rechtbank zijn gisteren een vader (48), zijn twee zonen (20 en 23) en een vriend (32) uit Tielt veroordeeld voor slagen en verwondingen ten aanzien van bezoekers van de kerstmarkt in Wingene, op 10 december 2016. De agressie had een xenofoob kantje, gezien de vier beklaagden initieel enkele vluchtelingen van het asielcentrum in Wingene, die met begeleiders naar de kerstmarkt waren gekomen, uitdaagden en bestookten. Twee begeleiders van het asielcentrum, wonend in Wingene, kwamen tussen en er ontstond een schermutseling.





"Op de beelden is duidelijk te zien hoe het viertal begint te schoppen en duidelijk een gebrek aan normbesef heeft. Het is mogelijk dat het incident voortvloeit uit een agressieve houding ten aanzien van vluchtelingen. De vader zou een voorbeeld moeten stellen ten aanzien van zijn zonen, maar dat gebeurt allerminst", schreef de rechter in zijn vonnis. Cedric V. (20) kreeg 6 maanden cel met uitstel, zijn broer (23) 100 uur werkstraf, zijn vader Gunter V. (48) eveneens 100 uur werkstraf en de vriend Lorenzo D. 150 uur werkstraf, gezien hij al werd veroordeeld voor diefstal met geweld. De twee begeleiders krijgen 1 euro morele schadevergoeding. (BBO)