Familie Baert tovert poolhal om tot feestzaal 'DE POST' NU AL TE BEZOEKEN DANKZIJ POP-UPWIJNHANDEL SAM VANACKER

15 november 2018

02u26 1 Tielt Recht tegenover het gebouw van de post is een nieuwe feestzaal geboren. De voormalige poolhal onderging een stevige metamorfose en in 'De Post' zullen vanaf februari babyborrels, huwelijken en feesten allerhande plaatsvinden. Tot die tijd kunnen nieuwsgierigen nu al een kijkje gaan nemen dankzij de pop-upwijnhandel van Pascal Heytens die er gevestigd is.

De zaal en het naastgelegen magazijn zijn al sinds 2006 in handen van Wouter Baert van Perfect Window Cleaning. Ooit was er een textielfabriekje gevestigd, later kwam er een drankencentrale en sinds 2009 huisvestte het gebouw een poolhal.





"Toen die poolhal er in mei van dit jaar mee ophield, hadden we het pand bijna van de hand gedaan aan een projectontwikkelaar", vertelt Wouter. "Maar daar zijn we op teruggekeerd, onder invloed van de kinderen. Zij zagen potentieel in de ruimte als evenementenlocatie en hebben me overtuigd om er een feestzaal van te maken. Die ondernemerszin kon ik alleen maar toejuichen."





"Het blijft een toplocatie. Niet het minst omwille van de grote parking en de ligging dicht bij het centrum. Die troeven mochten we niet uit handen geven", gaat zoon Sies (19) verder. Zo gezegd, zo gedaan en sinds mei nam de familie het volledige gebouw grondig onder handen.





Pas aangelegde tuin

"Alles is aangepakt. De verwarming, de elektriciteit, de muren en de meubels zijn volledig vernieuwd, terwijl we ook schermen, een projector en een geluidsinstallatie voorzien hebben. Achteraan ligt een pas aangelegde tuin .Er kan hier zo'n 380 man binnen", gaat zoon Sies (19) verder. Samen met zijn zussen Lieze (21) en Fien (23) en broer Miel (16) zal hij instaan voor de uitbating van de feestzaal. Alle vier studeren ze nog. "Het zal waarschijnlijk wat puzzelen worden over wie er wanneer de gasten zal ontvangen en rondleiden en we gaan onze handen vol hebben, maar sowieso wordt het een mooie leerschool voor ons", zegt Sies, die nu al regelmatig achter de toog te vinden is in De Keet.





Gesprongen waterleiding

Het eerste feestje staat pas gepland op 2 februari, maar dankzij de pop-upzaak van Pascal Heytens kunnen nieuwsgierigen er nu al terecht. "Vorig jaar hadden we voor het eerst een pop-up in een leegstaand pand in de Kortrijkstraat tijdens de eindejaarsperiode, maar door de gevolgen van een gesprongen waterleiding kunnen we daar niet meer terecht", vertelt Pascal. "Tussen pot en pint raakte ik aan de praat met Wouter en toen bleek dat we elkaar konden helpen. Wouter bereikt een nieuw publiek met de zaal en ik heb een toplocatie voor de eindejaarspop-up. Net als in de Kortrijkstraat vind je hier topwijnen, porto's, madeira's, cava's, maar ook geschenkmanden en randartikelen."





De website van 'De Post' staat nog niet volledig op punt, maar geïnteresseerden kunnen nu al contact opnemen via deposttielt@gmail.com. De pop-up van Pascal Heytens is elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag open tussen 10 en 18 uur. Die blijft nog tot 26 januari 'op post'.