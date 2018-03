Extra voorstelling T.A.N.I.A.! 02 maart 2018

Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar tickets heeft Theater Malpertuis beslist om een extra voorstelling van T.A.N.I.A.! te organiseren. De allereerste soloshow van actrice Tania Van der Sanden, die vorige vrijdag in première ging in Malpertuis, wordt na de voorstellingen van komend weekend ook nog eens opgevoerd op donderdag 8 maart in Tielt.





Kaarten zijn te koop via tickets.malpertuis.be. Ook het cultuurcentrum in Lokeren heeft er met 11 april een extra speeldatum bijgekregen. (SVR)