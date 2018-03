Ex-gerant telecomwinkel krijgt 1 jaar cel in beroep 15 maart 2018

02u42 0

Knokkenaar Lawrence T. krijgt in het Gentse hof van beroep 1 jaar cel nadat hij als gerant in het voormalige Telecom Tielt geld stal. Hij tekende beroep aan tegen een effectieve celstraf van 15 maanden. De zaak behoorde toe aan Frank Vercruysse, de broer van Filip Vercruysse van Selexion in Tielt. Aan de telecomaanbieder moet hij een vergoeding van 13.000 euro betalen. (DJG)