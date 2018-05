Eveline schenkt De Waaiberg nieuwe toekomst VOORMALIG DORPSRESTAURANT HERLEEFT DANKZIJ TROUWE KLANT SAM VANACKER

30 mei 2018

02u29 1 Tielt Na zowat vier maanden leegstand zwaaien de deuren van voormalig dorpsrestaurant De Waaiberg op 13 juni terug open. De nieuwe uitbaatster heet Eveline Maes (36) en was destijds zelf vaste klant in het restaurant. "Achter de toog staan in plaats van ervoor, toch wel een beetje vreemd."

Nadat voormalige uitbaters Monique Van Helver en Dries Deceuninck op 27 januari de deuren van De Waaiberg definitief achter zich dichttrokken en een nieuwe start namen met restaurant 'La Vida' op de Markt, stond het populaire restaurant leeg. Daar brengt Eveline Maes (36) straks verandering in: de zaak wordt op dit moment verbouwd en grondig opgefrist om op 13 juni als tearoom te heropenen.





Nu of nooit

Niet toevallig staat er die dag een dubbeltornooi gepland bij de tennisclub achter het restaurant. "Daar komt traditioneel heel wat volk op af, dus een betere openingsdatum kan ik me niet wensen", legt Eveline uit. "Na een wedstrijdje kwamen de leden regelmatig iets drinken op het terras van De Waaiberg. Maar toen mijn man Steven (Lampaert, bestuurslid bij de tennisclub, red.) me vertelde dat de tennissers het sinds de sluiting moeten doen met een paar frigootjes naast de terreinen, ontstond een idee. Dat idee heb ik voorzichtig afgetoetst bij mijn familie. Iedereen, van mijn moeder tot mijn kinderen, reageerde enthousiast. Het was nu of nooit."





Eveline is jaren vaste klant geweest in het restaurant van Monique en Dries, maar heeft zelf relatief weinig ervaring in de horeca. "Van mijn zestiende tot mijn 35ste werkte ik bij Slagerij Lieven. Tegelijk zorgde ik voor de administratie voor het sanitairbedrijf van mijn man. Dat laatste nam stilaan zoveel tijd in beslag dat ik intussen gestopt ben in de slagerij. Sinds vorige week hebben we een administratief medewerkster in dienst die mijn werk overneemt zodat ik volledig voor De Waaiberg kan gaan. Ik ben graag onder de mensen en kijk al enorm uit naar de opening. Al zal het toch eventjes vreemd zijn om achter de toog te staan in plaats van ervoor."





Inmiddels is het vroegere dorpsrestaurant een ware metamorfose aan het ondergaan. Zo is de lange toog een flink stuk ingekort en is de wand met het doorgeefluikje richting de keuken volledig verdwenen. "Mijn bedoeling is vooral om wat ademruimte en frisheid te creëren, bijvoorbeeld door met lichtere kleuren te werken in het interieur. Iedereen zal hier terechtkunnen voor een ijsje of een pannenkoek en eventueel voor een slaatje of een spaghetti. Een uitgebreide kaart met biefstuk-friet zal je hier echter niet vinden. Voor een restaurantconcept moet je nog steeds bij Monique en Dries zijn in La Vida."