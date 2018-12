Europahal klaar voor overgang van oud naar nieuw Sam Vanacker

29 december 2018

16u46 0 Tielt Maandagavond is er voor het eerst de oudejaarsfuif ‘Discover 2019' in de Europahal. Organisatoren Jonas Desmet, Sander Vuylsteke en Laurent Dobbelaere halen alles uit de kast om de overgang van oud naar nieuw in stijl te vieren.

Tot vorig jaar was er in de Europahal ook al drie jaar op rij een eindejaarsfuif, maar dat feestje werd overgenomen en verder gezet onder een nieuwe naam door drie bevriende horecabazen. Jonas (van Piece Unique), Sander (van De Keet) en Laurent (van De Rysselende Molen en Café Lugano) staken de voorbije dagen stevig de handen uit de mouwen en toverden de Europahal helemaal om tot feesttempel.

“We hebben vijf dj’s en flink wat materiaal waarmee we voor indrukwekkende special effects gaan zorgen. Verder hebben we ook een groot ledscherm geplaatst voor het aftellen naar 2019", legt Jonas uit. “Voor wie het tot ‘s ochtends vroeg uitzingt zorgen we voor boterkoeken. En nadien is er een afterparty in De Keet en in de Pièce.”

Er zijn nog enkele tickets beschikbaar. Ze zijn te verkrijgen in de horecazaken of online te bestellen via de facebookpagina van Discover 2019. Late beslissers kunnen maandagavond ook aan de deur nog betalen.