Europafeesten beleven "beste editie ooit" 09 juli 2018

02u37 0 Tielt De zestigste editie van de Europafeesten heeft de voorbije drie dagen heel wat volk naar de Tieltse binnenstad gelokt. Door het jubileum werd extra aandacht en budget aan het programma gespendeerd en dat wierp duidelijk zijn vruchten af.

De feesten waren vrijdagavond nauwelijks begonnen of het Marktplein liep al vol met tienduizend mensen. Voormalig Eurosong-kandidate Laura Tesoro trad wat vroeger op, zodat de match België-Brazilië om 20 uur de vervangende headliner was. "Met succes, want een bomvolle Markt zag onze Duivels winnen", vertelt Bart Gunst van de dienst Evenementen.





"Iedereen was meteen in een opperbeste sfeer en dat effect heeft het hele weekend geduurd. De combinatie voetbal, straattheater, optredens en braderie heeft wonderen gedaan. Zaterdagavond stond de Markt weer bomvol en tegen 3.30 uur zaten er nog duizenden mensen te dansen. Ook het concert van Albert Hammond was een schot in de roos. Dit hebben we in al die jaren nog nooit meegemaakt. Dit is zonder twijfel de beste editie in die zestig jaar. Vorig jaar waren er metingen en kwamen we op 57.0000 bezoekers uit. Dat getal gaan we ruimschoots overschreden hebben."





De Europafeesten sloten gisterenavond af met vuurwerk. (VDI)