Europafeesten aan 60ste editie toe STAD HERWERKT LEGENDARISCHE EERSTE POSTER SAM VANACKER

05 juli 2018

02u48 0 Tielt De zestigste editie van de Tieltse Europafeesten staat voor de deur. Er komt een historische tentoonstelling en tijdens de academische zitting wordt teruggeblikt op 60 jaar Europafeesten, terwijl het ontwerp van de affiche gebaseerd is op de allereerste affiche uit 1959. Ontwerper Luc Tack (79) was erbij toen Tielt voor het eerst de naam Europastad kreeg.

"De geest van Expo '58 had iedereen betoverd. De hoop op een positieve toekomst en het idee dat verbroedering, cultuur en wetenschap Europa naar een hoger niveau zouden tillen leefde sterk. Dat was een vruchtbare voedingsbodem voor ideeën", vertelt Luc. Hij was 19 en studeerde onder kunstenaar Arno Brys aan Sint-Lucas in Gent toen hij via de vader van een vriend de vraag kreeg om een affiche te maken. "De opdracht kwam van toenmalig burgemeester Jozef Baert, die samen met ondernemer Alfons Vermeersch, stadssecretaris Jozef Tack en ambtenaar Albert Deseyn de pioniersgroep vormden. Het is aan hen te danken dat Tielt 60 jaar later nog steeds als Europastad bekendstaat. En het is ook aan hen te danken dat mijn kunstenaarscarrière een enorme boost kreeg."





"Sowieso moest de 'E' van Europa prominent aanwezig zijn. Daar heb ik een steunende hand onder getekend en er een lijntje rond gezet. Bovenaan de poster staan twaalf sterren, één voor elk van de toenmalige EU-lidstaten. Leuk detail is dat de grillige vorm op het middelste beentje van de E niks meer is dan een toevallige groene verfspat die ik mooi vond. De druktechniek liet echter geen gradaties toe, dus werd die vlek een vreemd afgelijnd kleurvlak."





Ontroerd

De reacties op de affiche waren erg lovend, mede dankzij een voor die tijd ongeziene marketingcampagne. De poster hing uit over heel België. In elk station, tot in Luxemburg toe. In de toenmalige pers werd de jonge ontwerper geprezen als de bezitter van 'onbetwistbaar uitzonderlijke gaven'.





"Toen ik Luc vertelde dat we zijn poster zouden herwerken, was hij ontroerd", vertelt Céline D'hulst, diensthoofd Vrije Tijd. Ze heeft de poster van Tack thuis aan haar muur hangen en zij kwam met het idee om de affiche te herwerken voor het jubileumjaar. "Ik vond dat we 60 jaar Europafeesten moesten vieren met een ode aan de pioniers. We doken de stadsarchieven in en hebben een historische tentoonstelling op poten gezet in het stadhuis."





De Europafeesten van vandaag zijn nog moeilijk vergelijkbaar met die eerste jaren, maar de geest van de pioniers blijft leven. De verbroedering die in 1959 ontstond met zustersteden Brignoles (Frankijk), Bruneck (Italië) en Gross-Gerau (Duitsland) werd jaar na jaar verdergezet en in 1998 zelfs uitgebreid met Szamotuly (Polen). Op 6,7 en 8 juli komen alle vier de burgemeesters naar de Europastad.





Het volledige programma van de 60ste Europafeesten is te vinden op www.tieltzomert.be