Elk kind wil een handje van de Sint 19 november 2018

Op verscheidene plaatsen in onze regio heeft Sinterklaas afgelopen weekend zijn intrede gemaakt. Zowel in Tielt als in Roeselare kwam hij samen met tientallen Pieten en Mieten de kinderen begroeten. In Tielt arriveerde hij met een open koets bij huis Mulle De Terschueren, waar hij enthousiast ontvangen werd door honderden kinderen. Daarna ging het in colonne richting Europahal voor de traditionele show. In Roeselare lieten ze de paarden achterwege en werd de goedheiligman met een limousine naar de Grote Markt gebracht. Net als vorig jaar nam hij nadien z'n intrek in de Sint-Amandskerk, waar honderden ouders en kinderen geduldig in de rij wachtten om hun mooiste tekeningen af te geven. Iedereen kreeg een zakje snoep. En, gelukkig: er waren geen stoute kinderen. (SVR)