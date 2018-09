Eindelijk wegversmalling aan Dorpsparel 05 september 2018

02u44 0 Tielt Sinds de start van het nieuwe schooljaar staat er in de Henri d'Hontstraat in Schuiferkapelle een wegversmalling, om zo het verkeer ter hoogte van basisschool De Dorpsparel af te remmen. Volgens de directie is het verschil na amper twee schooldagen al merkbaar.

Op een paar honderd meter van de school staan sinds kort twee bloembakken met daarachter een voorlopige wegversmalling, waardoor automobilisten moeten wachten als er tegenliggers komen. Kersvers directrice Emmy Vanluchene is tevreden. "Onze sensibiliseringsacties zijn niet voor niets geweest. Auto's die uit de richting van Tielt komen, rijden veel trager. Al zijn we nog maar halfweg. Idealiter komt er ook in de richting van het centrum van Schuiferskapelle nog een versmalling."





Mobiliteitsschepen Guido Mehuys (sp.a) legt uit dat het om een proefopstelling gaat. "Na zes maanden gaan we evalueren. Daarna is de kans groot dat de versmalling permanent wordt, waarschijnlijk met verkeerseilanden met een pijl op. Hetzelfde geldt voor de wegversmallingen in Kanegem en in de Hondstraat in Tielt."





Nog volgens de schepen is het feit dat de Dorpsparel nu over een lagere afdeling beschikt doorslaggevend geweest. "De komende jaren zullen er steeds meer kleuters doorstromen naar de lagere schooljaren, wat betekent dat er ook meer kinderen met de fiets naar school zullen gaan." (SVR)