Eindelijk weer schot in heraanleg Neringenstraat 08 februari 2018

02u33 0

Er zit weer schot in de plannen voor de heraanleg van de Neringenstraat. In feite had de heraanleg van de geklasseerde kasseiweg al gestart moeten zijn, maar begin 2017 gooide het bestaan van een stokoude voetweg roet in het eten. De procedure voor de afschaffing van die (in de praktijk onbestaande) voetweg is nu rond, waardoor er opnieuw een bouwvergunning aangevraagd kan worden.





Schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke (Open Vld) laat weten dat de opnieuw ingediende plannen groen licht hebben gekregen van de regionale mobiliteitscommissie in Brugge. "Heuglijk nieuws", klinkt het. "Nadat de bouwvergunning in maart 2017 werd ingetrokken door de deputatie, hebben we het dossier opnieuw volledig van nul opgebouwd en opnieuw ingediend. Nu zijn we klaar voor een nieuwe bouwvergunningsaanvraag en de daarbij horende procedure." Dat betekent dat er straks een nieuw openbaar onderzoek gevoerd wordt en dat er ook weer een infovergadering komt voor de buurtbewoners.





De plannen omvatten een volledige heraanleg van de uit 1856 daterende straat, met grotere rioleringsbuizen, een stevigere fundering en een gescheiden dubbelrichtingsfietspad in de richting van Kanegem. Alles samen gaat het om een investering van 2,5 miljoen euro, waarvan 870.000 euro uit subsidies. Omdat het om een beschermd monument gaat, moet elke kassei na de werken netjes op dezelfde plaats worden teruggelegd. De werken zullen waarschijnlijk ten vroegste in het voorjaar van 2019 starten. (SVR)