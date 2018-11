Eindejaarsactie met prijzenpot van 25.000 euro 20 november 2018

02u23 0

December is de maand van de eindejaarsacties en in Tielt wordt traditiegetrouw met een stevige prijzenpot uitgepakt. Opnieuw is er alles samen 25.000 euro te verdelen. De formule blijft eenvoudig. Bij de deelnemende handelaars zijn stempels te verzamelen en wie een volle spaarkaart inlevert maakt kans op een prijs. Dat kan een van de 1.200 flessen cava zijn of de hoofdprijs: een cheque van 10.000 euro, te besteden bij een van de deelnemende autodealers. Dankzij de reisbureaus van Tielt zit er opnieuw een reischeque van 400 euro in de pot. Nieuw is dat er dit jaar ook een fietscheque van 500 euro verloot wordt. De trekking van de winnaars vindt plaats op vrijdag 4 januari, de prijsuitreiking is op 6 januari tijdens de nieuwjaarsdrink. (SVR)