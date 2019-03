Einde werken nieuwe jeugdlokalen in zicht Sam Vanacker

07 maart 2019

11u36 0

De werken aan de nieuwe jeugdlokalen zijn de laatste rechte lijn in gegaan. Het gebouw zelf is zo goed als af en de komende maanden wordt werk gemaakt van de omgevingsaanleg. Bedoeling is dat alles af is tegen het bouwverlof zodat de KSA, de Chiro, de Kleine Torenvalk en de jeugddienst er na de vakantie met hun werking kunnen starten.

Het bestek voor de aanleg van de omgeving van de jeugdlokalen staat op de agenda van de gemeenteraad van 14 maart en is geraamd op 202.401 euro. Daarmee wordt het terrein genivelleerd, worden aan de voor-en zijkant waterdoorlatende grasdallen voorzien, komt er rondom het gebouw een paadje met klinkers en wordt er een geasfalteerde inrit aangelegd richting de berging achteraan het gebouw.

“Langs de muur die grenst aan het Maczekplein voorzien we fietsenstallingen, terwijl we ook aan de kant van het zwembad - waar nu nog de chloorinstallatie staat - bijkomende fietsrekken voorzien”, zegt schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere (CD&V). “De toegangspoorten hebben we bewust achteruit geschoven zodat beide fietsenstallingen voortdurend toegankelijk zijn. Zo kunnen ook de mensen die met de fiets naar de Europahal of het zwembad komen er altijd gebruik van maken.”

“Als alles goed gaat, hopen we tegen het bouwverlof alles klaar te hebben”, geeft Vande Vyvere nog mee. “De jeugdbewegingen zullen dit najaar hun startdag dus zeker in de nieuwe gebouwen kunnen houden.”