Eind april beslissing over trajectcontrole N327 27 maart 2018

03u27 0

Eind april valt de beslissing of er al dan niet trajectcontrole komt op N327 tussen Tielt en Wakken. Dat heeft minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) geantwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA). Eerder raakte al bekend dat de trajectcontrole op de N327 tussen Tielt en Wingene tegen april operationeel zal zijn. "Maar ook op het traject Tielt - Wakken gebeurden er de afgelopen jaren enkele zware ongevallen. Minister Weyts wil jaarlijks twintig nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen realiseren. Ik dring er alvast op aan dat er ook op dit gedeelte van de N327 trajectcontrole komt", aldus Bert Maertens. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beschikt op dit moment over de ongevalgegevens tot en met 2016. "Deze cijfers worden uiteraard meegenomen in de selectieoefening voor de volgende twintig locaties voor trajectcontrole op gewestwegen. Vervolgens onderzoekt AWV of snelheid ook effectief een probleem is op de betreffende wegvakken. AWV mikt op eind april om de lijst van de volgende twintig locaties te finaliseren en te publiceren", besluit Maertens. (VDI)