Eerste keer solistenconcert bij Vermaak na Arbeid 04 mei 2018

Harmonie Vermaak Na Arbeid houdt zondag voor het eerst een solistenconcert. Onder de toepasselijke titel ' Elk z'n Ding' treden leden van de muziekvereniging voor het voetlicht, geruggensteund door de harmonie. Zowel jonge als ervaren orkestleden tonen wat ze in hun mars hebben. Voor enkele van de leden die les volgen aan de Academie geldt het optreden zelfs als examen.





Het concert start om 14.30 uur in het Buurthuis Dierdonk. Tickets kosten 7 euro (5 euro voor wie jonger is dan 12 jaar). In de prijs zijn koffie en taart na het concert inbegrepen. (SVR)