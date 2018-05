Eenrichtingsverkeer met dubbel fietspad in Gruuthusestraat 08 mei 2018

Deze week wordt de belijning aangebracht op het wegdek van de Gruuthusestraat.





In het stuk tussen de Korteweg en de spoorwegovergang wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van het station, terwijl fietsers een geschilderd fietspad krijgen in beide richtingen. Oppositieraadslid Vincent Byttebier (CD&V) vindt de aanpassingen niet verregaand genoeg.





"Erg spijtig dat er niet meteen voor bredere voetpaden en opgehoogde fietspaden gekozen werd." Mobiliteitsschepen Guido Mehuys (sp.a) antwoordde dat vrijliggende fietspaden in de Gruuthusestraat niet aan de orde zijn omdat die werken door AWV uitgevoerd worden.





"Wat de Bedevaartstraat betreft, hebben we zoals u weet voor een compromis moeten kiezen. Persoonlijk had ik liever een grote eenrichtingslus gezien, maar daar hebben de buurtbewoners anders over beslist. Al betekent dat niet dat er in de toekomst niet meer bijgestuurd kan worden." (SVR)