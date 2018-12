Duitse dame maakt amok op straat en op hotel

10 december 2018

Een 57-jarige dame uit Duitsland heeft afgelopen weekend voor problemen gezorgd in Tielt. Regina P. uit Düsseldorf doolde zaterdagavond rond in de stad. Ze richtte schade aan bij Exacum, de bloembinderij in de Sint-Jansstraat. Naar verluidt, werd daar na sluitingstijd een raam bekrast en is er schade aan een dorpel. De politie werd erbij gehaald. Na bemiddeling trok de vrouw naar het vlakbij gelegen hotel-restaurant Shamrock, waar ze een kamer boekte. Daar vond ze er echter niks beters op dan zowat de hele minibar soldaat te maken. Toen ze ook nog eens heibel maakte, werd ze op een vriendelijke, maar kordate manier de deur gewezen. Zondagvoormiddag toerde ze vervolgens opnieuw rond in Tielt, tot haar BMW langs de Steenovenstraat zonder brandstof viel. De vrouw werd opnieuw opgepakt door de politie. Ze zou verstoten zijn door haar welstellende familie en sinds september op de dool zijn. Er wordt nu nagegaan hoe de dame in kwestie kan begeleid worden.