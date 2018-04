Dubbele pech voor jong rallyduo: ongeval én inbraak in één dag 06 april 2018

02u45 0 Tielt Voor Jochen (21) en Febe (18) Vanslambrouck is de TAC-rally in Tielt in mineur begonnen. Met hun wagen botsten broer en zus tijdens de shakedown. Daar hield de pech niet op, want terwijl ze aan het rijden waren, werd er bij Jochen thuis ingebroken.

Het jongste en meest onervaren team in de rally is woensdag tijdens de shakedown - de testrit - tegen een verlichtingspaal terechtgekomen.





"Ik maakte een stomme remfout halfweg het parcours. Gelukkig viel de schade heel goed mee en hielden mijn zus en ik er alleen wat nekpijn aan over", legt Jochen uit.





"De auto is hersteld en we zijn vastberaden om zaterdag te starten. We zijn wel geschrokken en het vertrouwen heeft een deuk gekregen. Waarschijnlijk zal ik straks wat voorzichtiger rijden, maar sowieso zullen de weersomstandigheden ook veel beter zijn dan woensdag."





Nu al zijn Jochen uit Kanegem en Febe uit Dentergem ongetwijfeld de grootste pechvogels van de TAC-rally, want voor Jochen wachtte een tweede tegenslag. "Toen ik na die onfortuinlijke rit thuiskwam, zag ik dat de achterdeur ingetrapt was", zucht hij. "Al het cash geld was uit het huis verdwenen. Zelfs een deeltje van het rallygeld dat we ingezameld hadden met ons eetfestijn, is gestolen. Al had ik het grootste deel daarvan gelukkig al naar de bank gebracht. Maar nogmaals, opgeven zit er niet in. Daar hebben we er al te veel tijd en moeite voor in gestopt. Ik wil bewijzen dat we de rally kunnen uitrijden. En ook beginners moeten ergens beginnen, niet?" (VDI/SVR)





