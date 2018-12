Dronken mannen terecht voor inbraakpoging in tankstation Siebe De Voogt

20 december 2018

Twee mannen uit Tielt staan in de Brugse rechtbank terecht voor een inbraakpoging in het Total-tankstation in hun stad. De feiten vonden plaats in de nacht van 6 op 7 oktober. Ruben V. (32) en Wim H. (48) hadden die nacht flink gedronken en probeerden met een koevoet de elektrische toegangsdeur open te breken van de zaak langs de Pittemsesteenweg. Vrijwel meteen ging het alarm af, waardoor de twee de vlucht namen zonder buit. Dankzij camerabeelden kon de politie V. en H. identificeren: twee oude bekenden met een gevuld strafblad. Toen beiden even later te zien waren op live camerabeelden uit de binnenstad met een fles wodka in de hand, werden ze in de boeien geslagen. Het openbare ministerie vorderde donderdagmorgen 1 jaar cel voor Wim H. Voor zijn kompaan werd 9 maanden gevorderd. Beiden vroegen een milde straf. Op 21 maart wordt de zaak verdergezet.