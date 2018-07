Drive-in cinema op parking Collegesite 31 juli 2018

Op donderdag 30 augustus wordt de parking van de Collegesite omgetoverd tot een drive-in cinema in Amerikaanse stijl.





Bezoekers kunnen gratis oprijden en zich in hun wagen installeren, waarna het alleen nog een kwestie is van de radio op de juiste frequentie te zetten voor het geluid. De film start rond 21 uur, bij zonsondergang. Welke film wordt vertoond moet een online stemronde uitwijzen. De keuze is tussen At Any Price (met Zac Efron en Heather Graham), Het Tweede Gelaat (van Jan Verheyen met Koen De Bouw en Werner De Smedt) en Patser (van Adil El Arbi & Bilall Fallah met Matteo Simoni). Stemmen kan tot 15 augustus via de website van de stad. (SVR)