Driedelig eerbetoon voor gesneuvelden WO I 10 april 2018

02u46 0 Tielt Drie Aarseelse verenigingen hebben de handen in elkaar geslagen voor een unieke herdenking rond WO I. Met een show, een boek en een gedenkplaat krijgen de gesneuvelde Aarselenaars een driedelige ode van formaat.

Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia pakt op 4, 5 en 6 mei uit met het totaalspektakel 'Waanzin' in de kerk van Aarsele. "Orkest, acteurs en indrukwekkende special effects zullen de oorlog tot leven brengen", zegt voorzitter Jürgen Blondeel. " We brengen het verhaal van een Aarseelse soldaat, afgewisseld met scènes van het thuisfront."





Boek

Dat totaalspektakel is dan weer gebaseerd op een monnikenwerk van het Davidsfonds van Aarsele-Kanegem. Zij brengen op 29 april het boek 'Aarsele en de Groote Oorlog: een eerbetoon' uit. "Alle Aarseelse gesneuvelden zijn erin opgenomen", legt penningmeester Walter Van Keirsbulck uit. "We zijn de archieven ingedoken en hebben elk graf bezocht en op foto gezet, tot in Nederland toe. Overal hebben we een roos achtergelaten."





Gedenkplaat

De achttien gesneuvelde Aarselenaars uit de publicatie van het Davidsfonds worden op 29 april ook nog eens geëerd met een nieuwe gedenkplaat aan het oorlogsmonument.





"Elk van de achttien namen roepen we af", gaat Ludovic Verleyen van NSB Aarsele verder. "Elke gesneuvelde krijgt een houten kruisje met een foto en een klaproos." Wie nog kaarten wil voor 'Waanzin' is er trouwens aan voor de moeite. Het totaalspektakel is volledig uitverkocht. (SVR)