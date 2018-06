Drie ambtenaars voor GAS-boetes 28 juni 2018

Tielt heeft voortaan drie ambtenaars in huis die een opleiding achter de rug hebben om GAS-overtredingen te kunnen vaststellen. Eerder was alleen de politie bevoegd om dat te doen. "Zo kunnen we korter op de bal spelen", legt burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) uit. "Zo kan onze mobiliteitsambtenaar bijvoorbeeld sneller optreden tegen foutparkeerders, terwijl ook vaststellingen van sluikstorten tot de mogelijkheden behoren." (SVR)