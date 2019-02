Dorpswinkel ’t Een en ’t Ander viert hele weekend feest VDI

Dorpscafé en kruidenierswinkel 't Een en 't Ander in Schuiferskapelle beleeft een gezellig feestweekend. De zaak blaast niet alleen vijf kaarsjes uit, maar viert ook dat er nieuwe gastenverblijven zijn. Bezoekers kunnen daar dit weekend tijdens enkele opendeurmomenten kennis mee maken en er staan ook andere activiteiten op het programma.

De sfeer zat er vrijdagavond al meteen in met een kinderfuif. “Twintig kinderen waren meteen in een feeststemming”, vertelt Mieke De Jaegher, die ’t Een en ’t Ander samen met Patrick D’Hont uitbaat. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Broes De Meulenaere, de kleinzoon van Patrick dj van dienst zou zijn. De 6-jarige jongen is geboren met een motorische beperking en is een lokale held in het dorp. “Broes heeft op wat knopjes geduwd, maar echt plaatjes kiezen kon niet”, zegt Mieke. “Door de drukte voelde hij zich niet zo goed en daarom hebben we hem in een Ninja Turtle laten schminken om in een leuke sfeer te blijven.”

Op zaterdag deelden de uitbaters in een van de gastenverblijven snoep uit, waren er workshops wenskaarten en bloemenkammen maken en was er een wijnproeverij. Op zondag worden dezelfde activiteiten nog eens herhaald.