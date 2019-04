Dorpsparel viert vijfde verjaardag met straatfeest en circusvoorstelling voor het hele dorp Sam Vanacker

01 april 2019

18u24 0 Tielt Basis-en kleuterschool De Dorpsparel in Schuiferskapelle wordt vijf jaar en die verjaardag wordt stevig in de verf gezet. Op zaterdag 27 april wordt de straat omgetoverd tot een speelstraat terwijl de kinderen en de juffen van de school uitpakken met een zelfgemaakte circusshow. Het hele dorp is welkom.

“’Sierk in De Parel’ moet in de eerste plaats een feest worden voor de kinderen, maar tegelijk is het ook een bedanking voor de inwoners van Schuiferskapelle”, zegt directrice Emmy Vanluchene. “Zij hebben er per slot van rekening voor gezorgd dat wij hier al vijf jaar groeien en bloeien. De sterke lokale verankering is onze sterkste troef. We zijn altijd een kleine, ervaringsgerichte leefschool geweest en daar zijn we fier op.”

School en dorp groeien samen

Het traject dat het dorpsschooltje de voorbije vijf jaar aflegde blijft tot de verbeelding spreken. Op 1 september 2014 rinkelde er voor het eerst in veertien jaar terug een schoolbel in de Tieltse deelgemeente met amper 1.000 inwoners. Bedoeling was van meet af aan om met een kleuterafdeling en een lagere afdeling te starten, maar wegens weinig inschrijvingen voor het lager werd toen alleen een kleuter opgericht. Er waren zestien kleuters op de eerste dag.

Jonge gezinnen bleven hun weg vinden naar Schuiferskapelle en de school groeide mee met het dorp. Jaar na jaar stijgt het aantal kinderen. Na drie jaar kleuterschool werd in 2017 een eerste leerjaar opgericht. Op vandaag telt De Dorpsparel 68 leerlingen, verdeeld in graadklassen. In september start het vierde leerjaar op en alle kleuterklassen zitten vol. De uitvalsbasis van de school is nog steeds Club 77 in de Henri D’hontstraat, waar sinds 2017 enkele containerklasjes staan.

Nieuwbouw blijft toekomstmuziek

Door de groei van de school wordt al langer gedroomd van een nieuwbouw. Recent werd daartoe ook een subsidiedossier ingediend, maar voorlopig is er nog geen witte rook. “Dat blijft voorlopig nog steeds bij een droom”, gaat Vanluchene verder. “Ik denk dat we een sterk dossier hebben, maar het blijft afwachten. Absolute voorwaarde is uiteraard dat we in Schuiferskapelle kunnen blijven. We leven op hoop.”

Ook kinderen van buiten het dorp welkom

De verjaardag van De Dorpsparel wordt op zaterdag 27 april om 14 uur afgetrapt met een speelstraat. Alles is gratis en iedereen is welkom. “Ook kinderen van buiten het dorp mogen gerust komen meespelen”, aldus nog de directrice. “Naast tal van volksspelen, springkastelen, fietsparcours en workshops zijn er ook glittertattoos, grime, gekke kapsels en ponyritjes voor de kinderen. Goochelaar Woesh zorgt voor animatie. De circusshow gaat van start om 17 uur, waarna we de dag afsluiten met een kinderdisco en een fuif voor jong en oud.