Doorgangstunnel Driesstraat voer voor discussie 29 november 2018

02u25 0

Sinds vorig weekend kunnen bewoners uit de omgeving van de Driesstraat en de Meerlaantjesstraat onder de spoorwegbrug richting het zuiden van Tielt rijden.





Eerder was de smalle doorsteek alleen voor fietsers bestemd, maar daar is verandering in gekomen sinds de spoorwegovergang aan de Dentergemstraat permanent afgesloten is. Er wordt met mobiele verkeerslichten gewerkt die het verkeer beurtelings doorlaten. Niet iedereen heeft daar begrip voor. Op sociale media bleek een aantal Tieltenaars zich zorgen te maken over de veiligheid van de fietsers. Mobiliteitsschepen Guido Mehuys (sp.a) benadrukt dat het om een proefproject gaat. "Ik snap dat er wat discussie is. Fietsers hebben liever geen auto's op hun traject, terwijl buurtbewoners toch graag vlot de spoorweg over willen geraken. Het is wel altijd de afspraak geweest met de NMBS dat we op deze manier zouden werken. Zo is er bij de aanleg van het nieuwe stukje Driesstraat bewust ruimte gemaakt voor een voorsorteerstrook. Het gaat weliswaar om een proefopstelling die na een viertal maanden geëvalueerd zal worden. Het zal aan de volgende bestuursmeerderheid zijn om de knopen door te hakken." (SVR)