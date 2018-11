Dode en zes gewonden bij frontale klap 26 november 2018

02u23 0 Tielt Een 40-jarige vrouw uit Tielt had zondagavond om 17.45 uur een ongeval op de N58 tussen Moeskroen en Rekkem. Daarbij vielen een dode en zes gewonden. Om een nog onduidelijke reden week ze met haar Skoda Oktavia RS van haar rijvak af en kreeg een zware frontale botsing.

De vrouw kwam uit de richting van Moeskroen en reed naar de rotonde aan de op- en afritten van de E17 in Rekkem. Op het andere rijvak kwam op dat ogenblik een monovolume Seat Alhambra van een Noord-Frans gezin uit de tegenovergestelde richting.





Brandweer

De frontale klap was zwaar. Beide voertuigen raakten volledig verhakkeld. Vrijwel meteen was duidelijk dat de 32-jarige man uit Noord-Frankrijk achter het stuur van de monovolumewagen de klap niet had overleefd. Zijn 28-jarige echtgenote en vier kinderen zijn gewond naar het ziekenhuis in Kortrijk gebracht. De automobiliste uit Tielt moest door de brandweer uit haar voertuig bevrijd worden en raakte zwaargewond. Ze verkeerde evenwel niet in levensgevaar. Door het ongeval bleef de N58 ruim drie uur voor alle verkeer afgesloten. Een deskundige van het Kortrijkse parket kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. (LSI)