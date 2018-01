Dit jaar weer blues op Patersdreef Indoor 02u27 0

Het gratis rock- en bluesfestival Patersdreef Indoor vindt zaterdag 27 januari weer plaats in de Europahal. Waar de organisatie vorig jaar - na het ter ziele gaan van Patersdreef Outdoor - nog besloot enigszins af te stappen van het bluesgenre, wordt de traditie dit jaar weer opgepikt. "Vorig jaar was een experiment waarbij we met namen zoals Lowrider een diverser publiek wilden aantrekken. Maar dat had niet het verhoopte resultaat", zegt Francky Craeymeersch. "Daarom keren we terug naar de rock & blues-bands met twee mooie headliners." Singer-songwriter Flo opent om 16.30 uur het festival, gevolgd door The Heavenly Kings om 18 uur. Daarna is het de beurt aan Irish Coffee, gevolgd door Chris Jagger (broer van Rolling Stones-zanger Mick Jagger, nvdr) om 21.30 uur. Steve Harley & Cockney Rebel sluiten af om 23.30 uur. (SVR)