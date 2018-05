Dirigent Marc Debruyne overleden 29 mei 2018

02u27 0

Marc Debruyne is afgelopen zaterdag op 55-jarige leeftijd overleden aan huidkanker. Hij laat zijn echtgenote Katharina Eloot en zonen Jens en Niels na. Hij woonde in Kanegem, maar is Pittemnaar van afkomst. Debruyne was 29 jaar geleden de stichter en bezieler van de Stimmungskapelle Die Original Dorfmusikanten. Hij speelde er op bugel en was ook de dirigent. Tijdens het Heimatkonzert eind maart heeft hij de groep voor de laatste keer gedirigeerd. Ook in de perswereld was Marc actief bij verschillende media. Marc was ook sinds 2005 bestuurslid van de Tieltse Perskring. De uitvaartdienst vindt nu zaterdag om 11 uur plaats in de parochiekerk van Pittem. (DJP)