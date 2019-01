Directies waarschuwen leerlingen: ‘Klimaat is geen reden om te spijbelen’ Sam Vanacker

23 januari 2019

16u43 0 Tielt De leerlingen van ASO-school De Bron hebben vorige week een brief meegekregen waarin te lezen staat dat spijbelen voor het klimaat niet getolereerd wordt. Volgens de scholengemeenschap bestaat de kans dat ook de leerlingen van het VTI straks zo’n brief mee naar huis krijgen, al lijkt het aantal klimaatspijbelaars in de Tieltse scholen voorlopig goed mee te vallen.

In het Sint-Jozefsinstituut was er tijdens de eerste klimaatmars welgeteld 1 leerlinge die naar Brussel trok. De week nadien was niemand afwezig. Bij campus De Reynaert waren vorige week donderdag dan weer vijf leerlingen onwettig afwezig. In het VTI van Tielt zijn er voorlopig geen spijbelaars. In De Bron waren die er wel. Algemeen directeur Rik Delmotte kan of wil van die laatste school geen exacte cijfers geven, maar er werd wel al een waarschuwende brief naar de ouders gestuurd.

“Alle begrip dat de leerlingen begaan zijn met het klimaat en dat valt zelfs aan te moedigen, maar dat is geen excuus om te spijbelen. Gaan betogen tijdens de lesuren kan niet. Dat hebben we ook laten weten aan de ouders van de leerlingen van De Bron. Er is dus wel wat deining geweest, maar echt heel sterk leeft het klimaatspijbelen gelukkig niet bij ons. We vangen inmiddels signalen op dat ook een aantal leerlingen van het VTI plannen zouden hebben, dus ook daar zal mogelijk nog een brief rondgestuurd worden.”

Volgens Laura Deloof van Campus De Reynaert is het belangrijk dat het onderwerp besproken wordt met de leerlingen. “Onze leerkrachten zijn bezig met ecologie in de klas. De focus ligt op samen nadenken met de leerlingen in het belang van iedereen. Op ons eigen gedrag in vraag stellen op klasniveau. Niet op het spijbelen.”

Manuel Lehmann van het Sint-Jozefsinstituut deelt die mening. “Praten met de leerlingen is belangrijk. Bij ons is voorlopig slechts één leerlinge gaan betogen, weliswaar met medeweten van haar ouders. We hebben een constructief gesprek gehad waarbij het meisje zelf voorstelde dat ze alle gemiste lesuren zou inhalen. Het is bij die ene keer gebleven. Al weten we uiteraard niet wat de toekomst brengt.”

Uit een rondvraag bij verschillende schooldirecties in Roeselare en Izegem blijkt dat ook daar de directies doorgaans wel achter het engagement van hun leerlingen staan, maar een betoging tijdens de lesuren niet de juiste manier vinden. De spijbelende leerlingen blijven ook daar voorlopig beperkt.