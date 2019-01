Dieven zijn uren in de weer om bijna vijf ton koper te stelen bij Dhondt Recycling Gangsters op E17 in Sint-Niklaas opgemerkt na Facebookbericht van benadeelde carrossier Hans Verbeke

22 januari 2019

20u34 0 Tielt Zowel het carrosseriebedrijf van Werner Deruddere als buurbedrijf Dhondt Recycling, beiden in de Bevrijdingslaan in Tielt, zijn maandagnacht het slachtoffer geworden van een zware diefstal. Gangsters pikten in het recycleerbedrijf bijna vijf ton koper. Omdat te kunnen vervoeren, gingen ze ook aan de haal met een bestelwagen en aanhangwagen van Werner Deruddere. “Dit was duidelijk een goed voorbereide roof”, klinkt het bij de twee benadeelden.

De industriezone Noord was in de nacht van maandag op dinsdag urenlang de speeltuin van stoutmoedige dieven. “Toen ik deze morgen aan mijn carrosseriebedrijf arriveerde, weigerde de automatische poort dienst”, vertelt Werner Deruddere (50). “Bleek dat de motor waarmee de poort opent, onklaar was gemaakt. Het gereedschap waarmee dat gebeurd was, lag nog naast de motor.” Deruddere kon de automatische poort manueel openschuiven maar durfde niet alleen z’n bedrijfspand binnen te gaan. “Toen we dat uiteindelijk toch deden, zag ik dat achteraan mijn atelier twee ramen uit onze sectionaalpoort waren gehaald. Mijn takelwagen stond ook buiten, terwijl ik ‘m de avond voordien nog had achtergelaten zoals altijd: netjes gestald in een aparte loods achter mijn bedrijf.”

Daders verplaatsen VW Golf met heftruck

Toen Deruddere een kijkje nam in die loods, geloofde hij z’n ogen niet. “Onze Mercedes Sprinter en een grote aanhangwagen, die we privé gebruiken om naar auto- en motorcrosswedstrijden te gaan (de zoon en een neef van Deruddere zijn actief in die sporten, red.), waren verdwenen. Hoogst eigenaardig, want ze stonden gestald achter een Volkswagen Golf die bedoeld is voor mijn neef. De batterij van die wagen is plat, maar dat was geen probleem voor de gangsters. Ze gebruikten mijn heftruck om de VW Golf op te tillen en te verplaatsen, zodat ze vrije baan hadden om er met de bestelwagen en aanhangwagen vandoor te gaan. Hoe ze die aan de praat hebben gekregen, is me een raadsel. De bestelwagen, die al de hele winter stil stond, had ook een platte batterij. De daders moeten allicht een snelstarter hebben meegebracht.”

Gangsters namen rustig de tijd

De dieven reden met de bestelwagen en de aanhangwagen naar buurbedrijf Recycling Dhondt. “Voordien hadden ze al een omheining kapotgeknipt”, legt Ulrike Dhondt (34) uit. De vrouw is zaakvoerster van het bedrijf dat ze enkele jaren geleden overnam van haar vader. “Ze wrikten de houten poort open van onze oudste loods. Vervolgens gingen ze op zoek naar datgene waarvoor ze naar Tielt zijn gekomen: een voorraad handgepeld koper. Da’s waardevoller dan gewoon koper en kost 5 euro per kilogram. Ik schat dat ze minstens 3,5 ton en misschien zelfs wel 5 ton hebben meegenomen. Op beelden van onze bewakingscamera’s is te zien hoe ze dat allemaal rustig in de bestelwagen en aanhangwagen van onze buren hebben geladen. Ruim twee uur later, toen ze zoveel mogelijk hadden weggeborgen, zijn ze weggereden. Het was toen iets voor vijf uur.”

Opsporingsbericht levert bescheiden resultaat op

De familie Deruddere lanceerde dinsdagmorgen snel een opsporingsbericht via Facebook. “Je moet weten dat zowel de bestelwagen als de aanhangwagen er heel speciaal uitzien omdat we er mee naar auto- en motorcrosswedstrijden trekken”, zegt Werner Deruddere. “Iemand die ons team kent, contacteerde ons in de loop van de voormiddag. Hij had rond half zes onze bestelwagen en aanhangwagen gezien op de E17 in Sint-Niklaas, in de richting van Antwerpen. Hij vond dat al vreemd maar stond er verder niet bij stil. Tot hij plots het opsporingsbericht op Facebook zag.” Sindsdien is er van de daders geen spoor. “We hopen dat ze onze voertuigen alleen interessant vonden als transportmiddel en dat ze ergens achtergelaten worden als de daders ze niet meer nodig hebben. Dat zou een opsteker zijn.”

Beroofd tijdens uitstapje naar kerstmarkt

Werner en zijn gezin kunnen het soort avonturen zoals maandagnacht missen als kiespijn. “Het is al de vierde keer dat we het slachtoffer zijn van dieven”, legt hij uit. “De vorige keer, een jaar of vier terug, braken ze binnen op het bedrijf. Toen gingen ze aan de haal met 2.500 euro. Sindsdien hebben we hier zelden nog cash liggen, behalve uitgerekend maandag. Zo zijn we ook nu weer 500 euro kwijtgespeeld. De gangsters braken in ons kantoor een superbeveiligde kast open. Hoe ze dat klaarspeelden, is ons een raadsel. De inhoud, voornamelijk kaften met documenten, werd overhoop gegooid. We werden ook al eens zwaar beroofd tijdens een uitstapje naar de kerstmarkt in Tielt. De dieven lagen op de loer, volgden ons toen we thuis vertrokken en reden vervolgens weer naar onze woning. Ze wisten dat ze tijd hadden, haalden het hele huis overhoop en maakten 15.000 euro buit. Ook dat is sindsdien niet meer mogelijk, dankzij speciale maatregelen. En nu is er dus dit weer. We hebben het eerlijk gezegd wel gehad, nu”, besluit de man.