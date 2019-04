Dieven viseren BMW 318: stuur (!), gps en nog veel meer gestolen VHS/CDR

12 april 2019

17u58 1 Tielt Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in minstens drie voertuigen in Tielt. Dat gebeurde langs de Azalealaan, de Hazelaarkouter en op Ter Booye. In één geval werd zelfs een stuur gestolen.

Het was vrijdagmorgen niet prettig ontwaken voor Brent Paepen (21) uit de Hazelaarkouter in Tielt. “De avond voordien was ik rond tien uur thuisgekomen”, doet de jongeman zijn verhaal. “Ik parkeerde mijn negen jaar oude BMW 318 op de oprit en ging slapen. Toen ik deze morgen weer wilde vertrekken, zag ik dat rechts achteraan een klein raampje was ingeslagen. Dat was voldoende om een deur te openen.” Uit het voertuig verdween een navigatiesysteem, de radio en de portefeuille van Brent. “Een buurvrouw kwam ’s voormiddags aanbellen om te zeggen dat ze mijn portefeuille had gevonden in haar tuin. Het geld, amper tien euro, was eruit, maar gelukkig staken mijn identiteitskaart en rijbewijs er wel nog in.”

Geen alleenstaand geval

Brent belde de politie om vaststellingen te komen doen van de inbraak en diefstal in zijn wagen. “Ik hoorde intussen dat ik niet het enige slachtoffer ben. Ook in de Azalealaan is iemand met dezelfde wagen als ik een onaangename verrassing rijker. Hij speelde zelfs zijn stuur kwijt, stel je voor.” Op Ter Booye was er volgens de politie nog een poging tot diefstal uit een auto.