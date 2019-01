Dieven op oudejaar aan de haal met voor tienduizenden euro’s aan juwelen Slachtoffers zwaar onder de indruk van inbraak Hans Verbeke

02 januari 2019

19u13 0 Tielt Vier gezinnen die op de grens van Tielt en Pittem wonen, hebben op oudejaar in de vooravond inbrekers over de vloer gekregen. Daarbij werd ondermeer voor tienduizenden euro’s aan juwelen gestolen. “Ze zijn met zwaar geweld ons huis binnengedrongen”, klinkt het bij één van de slachtoffers.

De familie B. uit Ter Booye in Tielt was maandagavond bij vrienden te gast om er de overgang van oud naar nieuw te vieren. Maar om half acht verknalden dieven de mooie avond. “De alarmcentrale belde om te zeggen dat er inbrekers aan de slag waren in ons huis”, zegt de vader van het gezin. “We konden als het ware via de smartphone alles live volgen. Vliegensvlug zijn we in de wagen gesprongen, net als onze vrienden overigens. Die wilden ons niet in de steek laten. Er leek maar geen einde te komen aan het uur rijden dat we van Tielt verwijderd waren. Thuis werden we geconfronteerd met de ravage.” De daders benaderden de nieuwbouwwoning van het gezin via een akker aan de achterzijde. “Met een koevoet probeerden ze een groot raam open te wrikken maar dat mislukte”, zegt de vader. “Daarop beukten ze met een betonsteen op het glas, tot het begaf. Dat ging zonder twijfel gepaard met veel lawaai maar we hadden pech dat niemand van de buren thuis was.”

“U wordt gefilmd, de politie is onderweg”

Eenmaal binnen, ging het bijzonder snel. “De daders waren opgejaagd”, zegt vader B. “Via twee luidsprekers in onze woning werden ze vanop afstand toegesproken door iemand van de beveiligingsfirma. Ze kregen te horen dat ze gefilmd werden en dat de politie onderweg was. Ook de loeiende sirene moet hen pijn gedaan hebben aan de oren. Na enkele minuten zijn ze gevlucht. Enkele juwelen die ze lieten vallen, bleven gewoon liggen, zo gehaast waren ze.” Het gezin speelde voornamelijk juwelen kwijt, zoals een ring van zowat 10.000 euro en drie dure horloges die samen ook zoveel waard zijn. “Maar ik vrees dat het schadebedrag nog hoger zal zijn”, zegt de vader, die in afwachting van het sporenonderzoek in de woning met zijn gezin op hotel is gaan slapen. “Oudejaarsavond was goed verknald maar we zijn dankbaar voor de spontane hulp die we intussen kregen van de buren. Ook de politie levert schitterend werk. De avond zelf waren ze met acht mensen in de weer, er werd ook een speurhond ingezet. Via de alarmcentrale zijn er ook uitstekende camerabeelden waarop de daders te zien zijn, allen jonge en atletische mannen. Ik ben niet bevooroordeeld, integendeel zelfs, maar moet helaas vaststellen dat het geen Belgen zijn. Leden van een rondtrekkende dadergroepering, zo is het vermoeden van de politie.”

Ook aan de haal met enkele theesetjes

De familie B. in Tielt is echter niet het enige slachtoffer van de inbrekersbende. Ook een zelfstandige die met zijn gezin in een villa langs de Egemsesteenweg woont, werd beroofd. “Zwaar beroofd zelfs”, zucht de man. “Mijn echtgenote en ik zijn rond 20 uur thuisgekomen nadat we onze zaak hadden gesloten en we vermoeden dat de daders nog maar net weer weg waren. Onze buurvrouw was niet thuis. Via een gemeenschappelijke haag benaderden ze onze villa. Aan de voorzijde praamden ze een opendraaiendraam open, ondanks het zespuntslot waarmee het is beveiligd. Vanaf dan hadden ze vrij spel. Alles werd overhoop gehaald, zelfs de cadeautjes onder de kerstboom werden opengescheurd. De badkamer was één grote chaos. In de slaapkamer vonden ze waarvoor ze gekomen waren: de collectie juwelen van mijn echtgenote, stuk voor stuk unieke exemplaren die op maat gemaakt zijn, niet zelden voor speciale gelegenheden zoals een huwelijksverjaardag. De emotionele waarde van de juwelen is dan ook zo mogelijk nog groter dan de financiële. Dat maakt het voor ons bijzonder moeilijk. We hebben de voorbije twee nachten nauwelijks geslapen.” Willy Verweirder en Lucrese Eeckloo hebben de inbraak in hun woning langs de Sint-Jozefsstraat in Pittem al wat beter verteerd. “Maar bij ons is de buit beperkt”, zegt Willy. “De dieven namen geld en wat juwelen mee. Er verdween een laptop en - eigenaardig - ook enkele fraaie theesetjes die eigenlijk helemaal niet zoveel waard zijn. De daders benaderden ons huis aan de achterzijde via een akker. Ze forceerden een kipraam om binnen te geraken. Andere schade werd niet aangericht.” Ook in de Kazandstraat in Pittem werd ingebroken, op identieke wijze. Geld en juwelen waren ook daar de buit. De politie vermoedt dat de vier feiten door dezelfde rondtrekkende dadergroepering werd gepleegd.