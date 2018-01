Defect in watertoren 02u29 0

Een defect in de sturing van de watertoren in Tielt zorgde er zaterdag voor dat duizenden gezinnen in Tielt, deelgemeenten Aarsele en Kanegem en delen van Wingene het enkele uren zonder drinkwater of sterk verminderde druk op de leidingen moesten doen. "Vanaf 10u 's ochtends liepen de klachten binnen", weet Kathleen Deschepper van De Watergroep. "De communicatiemodule van de watertoren bleek uitgevallen waardoor 600.000 liter water uit de toren was weggelopen zonder te worden aangevuld. Dat gebeurt normaal automatisch maar door het defect dus niet. Normaal gaat dan een alarm af maar dat gebeurde nu ook niet. We startten meteen met de manuele vulling van de toren waardoor de problemen in de loop van de namiddag opgelost raakten." De Watergroep onderzoekt wat het defect heeft veroorzaakt. (LSI)