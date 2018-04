Deelname aan criterium moet koers 1 mei weer op de rails krijgen 12 april 2018

De Dag van de Arbeid staat voor de deur en traditioneel organiseren de Tieltse socialisten op hun hoogdag tal van activiteiten, gaande van vinkenzettingen tot een feest in het JOC. Ooit vormde de wielertoeristenwedstrijd op 1 mei het absolute hoogtepunt van de festiviteiten, maar het deelnemersaantal loopt de laatste jaren flink terug. Daar hoopt het bestuur voortaan verandering in te brengen.





"Omdat er vorig jaar amper vijftien renners aan de start stonden werden we genoodzaakt om het over een andere boeg te gooien", legt bestuurslid Vic Verbrugghe uit. "Op initiatief van onze koersdirecteur Geert Arteel hebben we contact gezocht met Dynamic Body en voortaan maakt onze wedstrijd deel uit van een West-Vlaams criterium voor gentlemenkoersen. Een drastische beslissing. Enerzijds houdt dat in dat het parcours groter geworden is, met rondjes van 3,8 in plaats van 2,5 kilometer, wat ervoor zorgt dat we ook meer mankracht en materiaal nodig hebben om alles te bolwerken. Anderzijds kunnen er nu voor het eerst ook mensen van buiten Tielt zich inschrijven. De eerste Tieltenaar die echter over de meet komt krijgt de titel 'Kampioen van Tielt'. Bovendien is er voorafgaand aan de wielertoeristenwedstrijd nog steeds een recreantenrit op hetzelfde parcours, uitsluitend voor Tieltenaars."





Inschrijven voor de gentlemenkoers kan via www.wielertoeristenwedstrijden.be. Het bestuur hoopt een kleine zestig renners aan de start te krijgen. (SVR)