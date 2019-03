Deceuninck-Quickstep slaat tenten op in hotel-restaurant Shamrock in Tielt: “We worden hier in de watten gelegd. In sommige andere hotels kijk je best niet onder het bed” Sam Vanacker

29 maart 2019

13u47 0 Tielt Net als vorig seizoen is hotel-restaurant Shamrock de vaste thuisbasis van de wielersterren van Deceuninck-Quick Step. Nog tot aan Parijs-Roubaix logeert de ploeg van Patrick Lefevere in Tielt. “We worden hier in de watten gelegd", zegt Lefevere.

Een drukte van jewelste vrijdagochtend in de Shamrock. Over enkele uren gaat de E3-prijs in Harelbeke van start en dat is te merken ook. Medewerkers van de ploeg lopen af en aan, buiten worden de wagens opgepoetst en in de inkomhal staat een mobiele studio opgesteld waar Peter Van de Veire enkele renners na hun ontbijt interviewt voor zijn ochtendprogramma op MNM. Hoe Lampaert, Stybar, Gilbert, Evenepoel en co straks presteren, valt af te wachten, maar aan hun nachtrust of hun voeding zal het niet gelegen hebben.

Hotels in Frankrijk

Vijfentwintig man, zowel renners als medewerkers van de ploeg, verblijven de komende twee weken in de Shamrock. “We zitten hier goed”, zegt Patrick Lefevere. “De matrassen zijn van Latexco, dus die zijn hetzelfde als thuis. Verder worden we hier altijd goed ontvangen en het eten is lekker. Ook de nieuwe aparte vleugel van het hotel is een meerwaarde voor de rust van onze renners. Ik heb al aardig wat hotels gezien en soms is het wel anders. Tijdens meerdaagse koersen kunnen we niet kiezen in welk hotel we terecht komen en dan maak je al eens wat mee.”

Na vijf stappen in gelijk welk hotel weet ik hoe laat het is. Vooral in Frankrijk kijk je in veel hotels best niet onder het bed Patrick Lefevere

“Na vijf stappen in gelijk welk hotel weet ik hoe laat het is. Aan de manier waarop je aan de receptie ontvangen wordt, weet je meteen of je goed zit of niet. En ik vergis me zelden. Vooral in Frankrijk kijk je in veel hotels best niet onder het bed. Vorig jaar zaten we in een Frans hotel waar de renners op hun kamers niet eens de plaats hadden om hun valiezen open te leggen op de grond. Al was dat nog het ergste niet. Toen we er om eten vroegen, kregen we allemaal een bonnetje. Daarmee moesten we dan te voet naar een grillrestaurant aan de overkant van de snelweg.”

Nieuwe vleugel

De Shamrock nam onlangs een nieuwe vleugel in gebruik met tien nieuwe kamers, een fitnessruimte , een massageruimte en een mini-wellness. Jochen Heytens van de Shamrock is trots dat hij de ploeg al voor het tweede jaar op rij mag verwelkomen. “Het is begonnen met de Eneco-Tour in Ardooie. Ondertussen hebben we door onze nieuwe vleugel een extra troef. In de eerste plaats is de nieuwbouw er gekomen omdat we kamers te kort hadden, maar voor wielerploegen is de aparte locatie een extra voordeel. Als we met een feest zitten in het weekend, hoor je daar niets van in de nieuwe vleugel.”

Na een overwinning gebeurt het dat Patrick een glaasje champagne trakteert, maar veel renners laten hun glas gewoon staan. Liters water drinken ze. Ik heb respect voor die mannen Jochen Heytens

Voeding

De keuken van de Shamrock is aangepast aan het strikte dieet van de renners. “De diëtist van de ploeg geeft onze koks een aantal richtlijnen en voorstellen. Uiteraard zo weinig mogelijk boter en geen room. Af en toe wat kalfsvlees en vis, maar vooral veel pasta en gestoomde groenten. Dat vormt ergens wel een uitdaging voor de keuken, in die zin dat er in gestoomde groenten relatief weinig smaak zit. Dan komt het er op aan om creatief oplossingen te zoeken en de juiste kruiden te gebruiken. De ijzeren discipline van die mannen blijft me verbazen. Na een overwinning gebeurt het dat Patrick een glaasje champagne trakteert, maar veel renners laten hun glas gewoon staan. Liters water drinken ze. Als het regent, vragen ze om een plaatsje om de rollen op te zetten en dan zijn ze drie, vier uur aan een stuk aan het trainen. Stuk voor stuk zijn ze enorm gefocust en professioneel. Daar heb ik veel respect voor.”