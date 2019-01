Davidsfonds kiest de scherpste pennen Salm Vanacker

21 januari 2019

Op de jaarlijkse ‘Toast Literair’ van het Davidsfonds in Huis Mulle werden opnieuw de scherpste pennen van Tielt gekozen met de ‘Junior Journalist’-schrijfwedstrijd. De preselectie in Tielt voor de derde graad van de lagere school werd georganiseerd in zeven Tieltse scholen, in 21 klassen en met 417 leerlingen. Dertien leerlingen vielen in de prijzen.

De winnaar werd Imano Van Ooteghem van het zesde leerjaar van Het Spoor met ‘Mijn Superheld: Octopus’, een bijzonder sterk opstel over hoe het soms lijkt alsof mama wel honderd armen heeft. De gedeelde tweede plaats ging naar Lauren Van Daele en Emile Duquesne, beiden van ‘t Nieuwland. Imano mag op 28 april de Tieltse eer gaan verdedigen op de provinciale finale in De Panne.