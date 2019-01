Davidsfonds huldigt bestuurslid met 40 jaar op de teller Sam Vanacker

23 januari 2019

15u24

Tijdens het jaarlijkse evenement Toast Literair nam de Davidsfonds-afdeling van Tielt de tijd om enkele verdienstelijke bestuursleden in de kijker te zetten. Bijzondere aandacht ging daarbij naar Geert Brouckaert. Hij zat maar liefst veertig jaar onafgebroken in het lokale bestuur. Omwille van die uitzonderlijke prestatie werd Geert beloond met een oorkonde van het overkoepelende Davidsfonds-bestuur en een eregrafiek. De grafiek in kwestie is een voorstelling van ‘De Kruisweg’ van de hand van wijlen Armand Demeulemeester, een gerenommeerd schilder.