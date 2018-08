Dame lichtgewond nadat winkelkar wordt aangereden 27 augustus 2018

02u33 0

Op de parking van de Colruyt in de Deken Darraslaan in Tielt is zaterdag een 56-jarige vrouw gewond geraakt. Een 18-jarige bestuurder uit Pittem van een personenwagen merkte de vrouw met haar winkelkar op de parking niet op. Hij reed de winkelkar aan, waardoor de 56-jarige winkelierster viel. Zij werd afgevoerd naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt, maar verkeert niet in levensgevaar. (AHK)