Dader houdt ook tijdens reconstructie vol dat kruisboog per ongeluk afging Schutter gaat voor de lichtste straf Hans Verbeke

20 juni 2018

08u03 0 Tielt Jordy Vande Sompele, de 24-jarige Tieltenaar die op 1 mei slagerszoon Björn De Vrieze afmaakte met één schot uit een kruisboog, gaat resoluut voor een zo licht mogelijke straf. Dat bleek gisteren tijdens de reconstructie van het drama. Daar bleef Vande Sompele volhouden dat het schot per ongeluk afging. “We zijn ontgoocheld”, zegt de familie van Björn die de reconstructie bijwoonde. “Het is onze indruk dat we niet de volledige waarheid te zien kregen.”

In een zwarte, geblindeerde Mercedes en onder politiebegeleiding werd Jordy Vande Sompele gisterenvoormiddag rond tien uur naar de plaats gebracht waar hij precies zeven weken voordien Björn De Vrieze doodde. De wijk Drie Wilgen was voor de gelegenheid hermetisch afgesloten. Vrij emotieloos toonde de vader van twee kleine kinderen wat er volgens hem gebeurde, op 1 mei. Vande Sompele wachtte toen zijn slachtoffer op aan diens woning. Toen Björn De Vrieze zijn voordeur wilde openmaken, dook de dader op met een kruisboog in de hand.

Eén schot in het hoofd velde de slagerszoon, die geen schijn van kans had. Vande Sompele sleepte het stoffelijk overschot naar binnen en liet het achter in de inkomhal. Daarop nam hij de vlucht. Het wapen dumpte hij in de Mandel, in Oostrozebeke. De ouders en zus van het slachtoffer stonden erop de wedersamenstelling bij te wonen, in de hoop een antwoord te krijgen op een pak vragen die ze zich stellen sinds de fatale dag, gisteren exact zeven weken geleden. Ze konden ter plaatse alles volgen op een televisiescherm in een captatiewagen van de federale politie. Op die manier werden ze niet rechtstreeks geconfronteerd met de dader.

"We zijn teleurgesteld"

Veel willen ze niet kwijt na wat voor hen emotioneel een zware dag was. “We zijn teleurgesteld”, zegt Bieke, de zus van Björn. “Het is onze indruk dat we niet de volledige waarheid te zien kregen. Hopelijk brengt het verder gerechtelijk onderzoek klaarheid.” Jordy Vande Sompele probeerde de aanwezigen op de reconstructie ervan te overtuigen dat hij niet met opzet schoot naar zijn slachtoffer. De technische vaststellingen bevestigen dat echter niet. Pas na half één was de wedersamenstelling afgelopen.

De 23-jarige vrouw om wie de moord werd gepleegd, was niet ter plaatse. Samen met de twee kinderen die ze heeft met de dader, verhuisde ze enkele weken geleden vanuit Tielt weer naar Oost-Vlaanderen, van waar ze afkomstig is. Op haar Facebook-account schreeuwt ze haar verdriet uit. “Het spijt me wat er is gebeurd, dit heb ik nooit gewild. Bedankt voor alles wat je voor mij deed, dat je er altijd was en zo trots op me was! Mijn hart doet pijn als ik aan je denk.”